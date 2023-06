Kim Clijsters de retour à Roland-Garros, vingt ans après la finale 100% belge de 2003: «J’ai toujours été contente pour Justine»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Kim Clijsters va rejouer à Roland-Garros, mais cette fois, et de manière définitive (elle a annoncé la fin officielle de son étonnant « Kimback » le 22 avril 2022), c’est pour le fun !

Elle retrouve, cette semaine, le « Trophée des Légendes » qu’elle n’a plus disputé depuis 5 ans et qu’elle avait remporté, pour l’anecdote, en 2014, 2015 et 2017. À bientôt 40 ans (elle les fêtera ce jeudi !), la Limbourgeoise aime toujours taper la balle et la causette avec les autres championnes comme Lindsay Davenport, Daniela Hantuchova, Gabriela Sabatini ou Caroline Wozniacki qui sera sa partenaire, ici. Une tape amicale par-ci, un éclat de rire par-là : malgré une vie familiale installée désormais dans le New Jersey (USA), Kim est toujours dans son monde une fois qu’elle revient à la petite balle jaune. Elle se fait rare en Europe, c’était le moment de prendre de ses nouvelles.

Kim, ça faisait longtemps, comment allez-vous ?

Ouch, on peut s’asseoir ? Je me suis entraînée ce matin, et là, mes jambes tirent un peu.