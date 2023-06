Olivier Schoonejans présente «Le mag du week-end», un nouveau magazine diffusé chaque samedi: «On renforce l’info sur RTL-TVI»

« Le mag du week-end » est un nouveau rendez-vous comprenant des reportages de longue durée, entre 40 et 50 minutes. On prend le temps, le temps de voyager, de découvrir, de comprendre, avec une immersion dans des endroits d’habitude interdits aux caméras. Ce sont des thèmes qui sont agréables à regarder avec de l’information malgré tout. C’est ce qu’on propose aux téléspectateurs juste avant le RTL info 13 heures.

En effet. Ce ne sont pas des documentaires produits en interne par les équipes de RTL. On les a obtenus mais on s’est tout de même assurés qu’ils rentrent bien dans ce que RTL a l’habitude de faire. Le produit n’est pas du tout différent de ce qu’on a l’habitude de voir sur RTL.

Avez-vous accepté tout de suite lorsqu’on vous a proposé d’animer ce nouveau magazine ?

Oui, évidemment. C’est un chouette défi et une belle marque de confiance qu’on me fait. C’est aussi un chouette challenge de se dire qu’on renforce l’info encore plus sur RTL-TVI. On apporte quelque chose d’un peu différent et d’un peu nouveau. Pouvoir m’intégrer dans ce processus-là, c’est très agréable.

Avez-vous un lieu secret que vous rêvez de découvrir ?

Si je pouvais aller une fois voir les coulisses de la Maison Blanche aux États-Unis, ce serait top mais je pense qu’on est vraiment dans un endroit très secret défense. Prochainement, nous allons diffuser un sujet très intéressant sur un village de vacances situé près de Disneyland Paris. C’est un village centre nature. Les caméras ont pu pénétrer dans l’inspection du centre aquatique. Les équipes sont allées jusque dans les toboggans avant que cela n’ouvre. Ça m’a un peu amusé. C’est ce genre de reportages sur ces endroits-là qui m’intéresse. Ce sont des endroits dans lesquels on peut aller d’habitude quand c’est ouvert au public et ici, on a l’occasion d’y aller quand c’est fermé. On découvre des choses que l’on connaît mais sous un autre angle.

On vous retrouve aussi à la présentation du 13 heures, en semaine. Ce fut facile de prendre vos marques dans le nouveau studio ?

Oui, c’était relativement simple. Au départ, j’ai été impressionné par toutes les possibilités qu’offre ce studio et donc, il a fallu comprendre tout ce qu’on pouvait faire de plus. Visuellement, ça apporte énormément. Maintenant, je m’y suis vraiment habitué. C’est amusant mais « Le mag du week-end » est enregistré dans le studio du journal. C’est une nouvelle opportunité que ce studio nous offre.

Chaque jour, vous recevez un invité dans le journal. Vous aimez l’exercice de l’interview ?

Oui, c’est un plaisir. Alix Battard partage mon avis. Je trouve que l’interview est réussie quand, en quelques minutes, on réussit à créer une complicité avec l’invité. La proximité aide.

Quels sont vos meilleurs souvenirs en termes d’invités ?

C’est compliqué de ne citer qu’un seul nom. Il y a pas mal d’invités qui ont bercé mon enfance et mon adolescence. Gad Elmaleh, Laurent Voulzy et Jean Dujardin sont des personnalités que je suis depuis tout petit. À un moment donné, ils m’ont fasciné. C’est toujours dingue de voir à quel point certains invités, très connus, arrivent à rester simples et humbles. Ça me marque à chaque fois.

Quels sont les avantages d’animer le journal une semaine sur deux ?

Ça apporte plus de flexibilité. On a la grande chance d’avoir du temps pour préparer les interviews. La semaine où je ne suis pas à l’antenne me sert à préparer les interviews de la semaine suivante, de me renseigner sur les invités, de lire les livres et de regarder les films.

Vous avez commencé votre carrière sur Bel RTL. La radio ne vous manque pas ?

Quand j’écoute la radio le matin, ça me manque et quand Thomas de Bergeyck me dit à quelle heure il se lève, ça me manque beaucoup moins (rires). La radio m’attire toujours, mais c’est un média très contraignant et exigeant. Si j’en refais, c’est pour le faire sérieusement. Là, en ce moment, ce n’est pas envisageable, mais ça me titille quand même un petit peu dans un coin du cerveau.

Avez-vous des vacances de prévues cet été ?