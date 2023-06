Victime d’une fracture de la clavicule, Tim Wellens est pessimiste: «Ça va être compliqué pour le Tour de France...»

Depuis les hauteurs de la station Sierra Nevada, la plus au sud du continent européen, Tim Wellens enchaîne les kilomètres au sein de la présélection de l’équipe UAE pour le Tour de France. Avec, forcément, Tadej Pogacar en maître d’œuvre de ce stage montagneux. Mais le Belge, paradoxalement, n’est pas spécialement optimiste quant à sa participation à la Grande Boucle. En cause, une nouvelle fracture de sa clavicule gauche meurtrie lors du Tour des Flandres, survenue début mai. « La plaque qui a été posée a lâché. Des trois vis qui tenaient l’os détruit, il n’en restait plus qu’une qui servait à quelque chose et elle a lâché aussi. Tout a bougé et l’os s’est recassé », explique-t-il depuis l’Espagne, lui qui devait reprendre ce vendredi en Suisse, à Argovie, puis enquiller avec le Tour de Suisse mais doit du coup reporter sa rentrée au Tour de Slovénie, dès le 14 juin. « Je me demande vraiment comment ça a pu arriver car je n’ai rien fait de particulier. Le médecin n’avait jamais vu ça durant sa longue carrière. Peut-être que si j’étais resté trois mois dans mon lit, il n’y aurait pas eu de problème mais ça, ce n’était pas possible. Là, ils m’ont remis une plaque et je ne sais pas combien de vis. Tout va bien mais j’ai perdu deux semaines avec tout ça… »

TW