L’Allemagne restitue au Brésil un rare fossile de dinosaure vieux de 110 millions d’années

« Le fossile Ubirajara jubatus, premier dinosaure non-aviaire avec des structures en forme de plumes trouvé en Amérique du Sud, est revenu au Brésil dimanche », a annoncé le ministère brésilien de la Science et de la Technologie.

Depuis 1942, la loi brésilienne stipule que les fossiles font partie du patrimoine national et une autorisation officielle est nécessaire pour qu’ils puissent quitter le pays.

Une polémique entourait le fossile depuis décembre 2020 et la publication d’un article dans une revue scientifique décrivant la nouvelle espèce. L’article avait révélé qu’aucun scientifique brésilien n’avait participé à son étude, laissant entendre qu’il avait quitté le Brésil de manière irrégulière.

« Sans la mobilisation de la communauté scientifique brésilienne, nous n’aurions pas réussi. Le gouvernement allemand a été sensible à notre combat et, ensemble, nous avons obtenu cette victoire », s’est félicité le secrétaire d’État brésilien à la Science et à la Technologie, Inacio Arruda, dans un communiqué de presse.