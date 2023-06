Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 15 novembre 2021, ‘Inès’ et son amie ‘Anna’ vont manger dans un restaurant de La Louvière. Le courant passe assez bien entre le serveur ‘Ianis’ et Anna. Au moment de se séparer, Inès invite son amie et le serveur à prendre un dernier verre chez elle. Il est vrai que chacun a consommé de l’alcool.