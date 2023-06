Mike Trésor succède à Deniz Undav au titre de joueur pro de la saison

Avec 168 voix récoltées auprès de ses pairs, Mike Trésor est élu meilleur joueur de la saison en Jupiler Pro League. Il succède ainsi au palmarès à Deniz Undav et devient le quatrième joueur de Genk de l’histoire à porter son nom au palmarès après Souleymane Oulare (1999), Wesley Sonck (2002) et Paul Onuachu (2021). Le Belgo-Burundais, auteur de son vingt-quatrième assist de la campagne nationale ce dimanche soir contre l’Antwerp, devance ainsi les Unionistes Teddy Teuma (129) et Victor Boniface (90). L’offensif genkois de 24 ans aurait certainement préféré le titre collectif – perdu de justesse dimanche au profit des Anversois au terme d’un exercice longtemps dominé par le Racing – à cette récompense individuelle, mais cette dernière est un juste retour des choses pour l’ancien joueur du Sporting d’Anderlecht, auteur d’une saison statistiquement incroyable. Elle lui permettra ainsi probablement de faire passer la déception de cette fin de playoffs plus facilement.

Deuxième meilleur donneur d’assists en Europe derrière Rayan Philippe et ses 26 passes décisives en D1 luxembourgeoise, Mike Trésor a très activement participé à la très belle saison des Limbourgeois. Sans son exclusion à la dernière minute lors du revers à l’Antwerp lors de la deuxième journée des Champions Playoffs et la suspension qui en a découlé à l’Union Saint-Gilloise une semaine plus tard, l’ailier de Genk aurait disputé tous les matches de championnat pour son deuxième exercice dans le Limbourg.

Grâce à cette magnifique saison, le Genkois s’est d’ailleurs très fortement rapproché du noyau des Diables rouges et il fait d’ailleurs partie de la présélection de Domenico Tedesco pour les rendez-vous internationaux de cette fin de saison contre l’Autriche et l’Estonie. Il pourrait d’ailleurs faire sa première apparition dans la sélection, ce mardi, au lendemain de cette récompense individuelle.

Entré dans une nouvelle dimension L’arrivée de Wouter Vrancken dans le Limbourg a permis de tirer le meilleur d’un joueur dont la première saison à Genk laissait craindre que son retour en Belgique serait un flop après avoir brillé sous le maillot de Willem II dans la très ouverte D1 néerlandaise. On est désormais très loin de ces considérations négatives concernant le joueur formé à Neerpede, qui est entré dans une nouvelle dimension. Ce qui marque également dans la saison du joueur de 24 ans, c’est qu’il a réussi à être régulier en termes de statistiques d’un bout à l’autre de la campagne avec un « pic » de huit assists en six matches juste avant la Coupe du monde au Qatar et qu’il n’a connu que deux fois trois rencontres de rang sans se montrer décisif, que ce soit via un but ou une passe décisive. Certes, il a pu compter sur les phases arrêtées pour faire gonfler sa feuille statistique, mais les chiffres n’en donnent pas moins le vertige et c’est d’ailleurs un nouveau record en championnat de Belgique. Ultime preuve de sa régularité, Mike Trésor a eu une action décisive contre quatorze des dix-sept équipes qu’il a affrontées cette saison en championnat. Le Standard, le Cercle de Bruges et Saint-Trond sont les trois seules formations qui l’ont empêché d’alimenter le marquoir directement ou indirectement.