L’Antwerp célèbre le doublé avec ses supporters sur la Grand-Place d’Anvers (photos)

À l’extérieur, sur la Grand-Place, la foule a acclamé les joueurs et le personnel, tant à l’arrivée des joueurs qu’au moment où l’équipe est venue saluer les supporters depuis le balcon de l’hôtel de ville.

À l’arrivée sur place, des feux d’artifice ont été tirés. Les joueurs se sont rendus à l’intérieur du bâtiment pour écouter les discours du bourgmestre Bart De Wever et du président du club, Paul Gheysens. Quelques instants plus tard, au balcon, le capitaine Toby Alderweireld a soulevé le trophée du titre devant le public. L’ancien Diable Rouge avait du mal à retenir ses larmes alors que la foule chantait pour lui et ses coéquipiers.