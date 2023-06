Yilan, 16 ans, se fait tirer dessus avec un pistolet à air comprimé à la sortie de l’école: «Il aurait pu perdre son œil»

Une balle a s’est logée dans la joue de Yilan. Choqué par ce qui vient de se passer, Yilan a prévenu ses parents et ceux-ci sont forcément très en colère. « Le monde est devenu cruel. Si cette balle avait fini dans son œil, l’histoire aurait été bien différente et il aurait pu le perdre », explique sa famille à nos confrères de HLN.

Yilan (16 ans) va à l’école à Mariagaard, le long de l’Oosterzelesteenweg à Wetteren. Lundi, il se dirigeait avec des amis vers la remise à vélos de l’école, quand une voiture est passée à côté d’eux et a baissé la vitre. De la fenêtre, un occupant a sorti un pistolet à air comprimé et a tiré sur l’adolescent sans raison apparente.

Une enquête en cours

Entre-temps, la famille a prévenu la police, mais a également lancé un appel sur Facebook, dans l’espoir de trouver des témoins. La police de Wetteren a fait savoir qu’elle avait ouvert une enquête. « Nous avons des indices et nous les étudions de près. Toutefois, dans l’intérêt de l’enquête, nous ne pouvons pas donner plus d’informations ». Yilan ne se laisse pas impressionner pour autant, et retournera à l’école demain.