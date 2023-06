Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky convoque son Conseil de sécurité après une explosion sur un barrage hydroélectrique

Le barrage de Kakhovka, pris dès le début de l’offensive russe en Ukraine, permet notamment d’alimenter en eau la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par Moscou. Aménagé sur le fleuve Dniepr en 1956, pendant la période soviétique, l’ouvrage est construit en partie en béton et en terre et mesure environ 30 mètres de haut et 3,2 kilomètres de long. Il s’agit de l’une des plus grandes infrastructures de ce type en Ukraine.