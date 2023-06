Le président de l’Antwerp réclame une solution pour le stade: «Si nous ne pouvons pas rénover, nous partirons dans les six mois»

« Il pourrait y avoir plus de deux fois plus de personnes qui profitent de notre football, mais nous n’avons pas de place », a déclaré Paul Gheysens. « C’est une catastrophe, n’est-ce pas ? Ce n’est pas de notre faute si cela coince. Pour moi, c’est le point le plus difficile aujourd’hui, parce que l’équipe est là, sur le plan sportif, nous pouvons aller de l’avant. »