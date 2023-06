Bonne nouvelle pour les clients Colruyt: un accord a été trouvé avec Mondelez, de nombreux produits de retour

Après plusieurs semaines d’absence, les produits des marques Lu, Oreo, Milka, Belvita, Côte d'Or, Stimorol et Philadelphia vont faire leur retour dans les rayons des magasins Colruyt et Okay, apprend-on ce mardi matin.

Les discussions entre Mondelez et Colruyt Group s’étaient poursuivies au cours des dernières semaines, « après que Mondelez a souhaité revoir l’accord annuel de 2023 précédemment conclu », selon Colruyt. Le groupe Colruyt précise que ces négociations « se sont déroulées dans une atmosphère constructive ».