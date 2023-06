Waimes, du lien et des sourires

Avec le soleil comme invité d’honneur, l’affluence était au rendez-vous. Une participation active et enthousiaste notamment auprès du conseiller énergétique qui a pu renseigner des dizaines de personnes sur les différentes primes disponibles. L’occasion aussi de rencontrer les élus à pied d’œuvre mais également de constater l’important parc de matériel et de véhicules permettant la gestion quotidienne de la commune. En effet, l’objectif premier était de créer des liens, sensibiliser les habitants aux nombreux services disponibles et, en quelque sorte, ouvrir les portes parfois pesantes d’une administration trop souvent décriée. Pari réussi ! « C’était formidable. La vie était bien ancrée avec des sourires et de la solidarité, de magnifiques moments partagés malgré des situations souvent éprouvantes » nous confie l’une des chevilles ouvrières de l’organisation. Outre les démonstrations plus classiques des pompiers toujours bien habillés et de différentes brigades de la zone de Police Stavelot/Malmedy, de nombreuses activités ludiques ont été proposées au grand public : présentation du nouveau camion-citerne, manipulation de la grand échelle, explication et utilisation d’un camion de pompier pour le plus grand plaisir des petits et des grands, Animal Rescue Team, brigade canine avec une complicité toujours impressionnante entre l’homme et son chien, voiture tonneau… Le DNF était également bien représenté avec une exposition didactique enrichissante et des réponses pertinentes aux questions relatives à leur métier, la préservation de la forêt, acteur principal du territoire, mais aussi à la gestion de la présence du loup dans nos contrées. Il est fort à parier que ces activités et démonstrations auront fait naitre d’inévitables vocations. Ce seront peut-être aussi des musiciens et des artistes émérites ! Comme nous le rappellent toujours avec brillo la Royale Echo de La Warchenne de Waimes, la Royale Harmonie Echo de Wallonie de Faymonville, ImaginDance de Robertville ou l’inénarrable Jean-Marie Piette et son fidèle orgue de barbarie.

À leurs côtés, les plus jeunes ont pu s’amuser dans les Jardins spécialement aménagés avec les jeux de Wamabi, la bibliothèque de référence à Waimes et à Malmedy, accessible pour l’occasion. Tiens, y avez-vous déjà mis les pieds ? Allez-y sans tarder ! Ce sera également un bon moyen pour (re)découvrir le savoir-faire des équipes techniques communales qui ont réalisé tous les aménagements désormais à votre (notre) disposition au pied de la résidence services. De plus, saviez-vous que la « Station Espace Jeunes » a ouvert récemment ses portes à l’ancienne gare ? Chaque semaine, des dizaines d’enfants de 11 à 26 ans s’y retrouvent et sont encadrés par les éducateurs motivés du Gîte Kaléo d’Ovifat et de AMO Cap Sud de Trois-Ponts notamment grâce au soutien financier obtenu dans le cadre du budget participatif communal. Le Patro de Waimes et ses membres, présents également, ne manquent pas non plus de dynamisme et savent comment animer et motiver les troupes. Mais le coup de cœur de la solidarité ira sans conteste du côté du home, son personnel, ses résidents… et les participants. Ceci n’était pas seulement une brocante mais un mélange de bienveillance, de simplicité et de complicité qui a réchauffé les cœurs déjà bien éprouvés. Mention spéciale pour le personnel de cuisine dont l’enthousiasme et la volonté sans faille ont su ravir les plus gourmands. Mais aussi pour les ouvriers techniciens, le personnel de l’animation et de l’administration qui n’ont pas ménagé leurs efforts, avant, pendant et après le weekend (même des pensionnées du service entretien qui sont revenus pour prêter main de forte). Saviez-vous que la Commune de Waimes emploie aux alentours de 80 équivalents temps plein (+- 120 salariés) et autant au niveau des services sociaux incluant le CPAS, le service administratif, les aide-ménagères et l’ensemble du personnel de la MRS Les Jardins d’Elisabeth. Tant de personnes et de compétences au service de la population, des plus jeunes aux moins vaillants. Ce qui est certain, c’est de bloquer cette date du premier weekend de juin car une autre édition, notamment de la brocante, est d’ores et déjà au programme. La réflexion est également en cours pour une organisation hivernale… « On s’est senti porté, sans tensions, avec une fierté ressentie par toute l’équipe »… Quand la coopération est au centre des attentions, cela ne peut donner que de belles organisations #localetdebongout.