Inondations en Wallonie: la plupart des sinistres réglés mais des réclamations encore introduites

Le service de médiation a reçu 352 demandes d’intervention en lien avec les inondations de 2021, qui avaient ravagé une partie de la Wallonie, contre 139 demandes en 2021. L’ombudsman avait procédé à des communications dans les régions les plus touchées tandis que la Wallonie a transmis les problèmes d’assurance reçus au numéro 1722 vers le service de médiation. «Bien que celui-ci ait reçu 111 réclamations par ce canal, il s’agissait en grande partie de demandes d’information», précise l’ombudsman.

L’année dernière, 2.327 demandes d’intervention (+29%) portaient sur les délais de gestion et de réponse toujours plus longs de la part des entreprises d’assurances et intermédiaires ainsi que sur la difficulté voire l’impossibilité de joindre ceux-ci. Ces réclamations représentent presque une demande sur trois.