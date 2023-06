Help Animals s’associe au Rêve Bivouac pour des concerts caritatifs au profit des animaux

Le 1er juillet prochain signera la concrétisation de ce projet ambitieux et engagé. Le but de ces concerts est dans un premier temps, de récolter des fonds au profit des animaux et dans un second temps, de sensibiliser les gens à la cause animale.

De la musique pour les animaux

Le Help Animals Live Music Day vise à offrir une journée dédiée aux droits des animaux, qui mêle musique, bonne ambiance et engagement. Pour cette première édition, des artistes locaux prendront le contrôle du Rêve Bivouac dès 14h, pour des concerts inédits, dans un cadre enchanteur. À l’affiche, on retrouvera notamment Fùgù Mango, Primero, Mewhy, Coralien, Aprile, Isadora, Roca Roca et Nico Ducarme.