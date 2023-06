Un des tunnels du ring de Mons va être rénové: les travaux commencent ce mercredi!

En rendant l’infrastructure plus résiliente, on restreint les travaux en cas d’incendie et donc l’impact sur le trafic. Le béton commence à se dégrader par écaillage à partir d’une température comprise entre 150 et 200ºC. Or, en cas d’incendie en tunnel, la température au droit de l’incendie et au niveau du plafond atteint rapidement les 700 à 1000ºC (en fonction du type de véhicule et du chargement de celui-ci).