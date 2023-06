Une bande organisée vole des cartes bancaires et effectue des retraits frauduleux à Mons: la police lance un avis de recherche

Entre le 13 juin et le 1er juillet 2022, de nombreuses personnes âgées qui se trouvaient dans des commerces ont été victimes du vol de leur carte bancaire dans la région de Mons. Avec ces cartes volées, les auteurs sont parvenus à réaliser de nombreux retraits frauduleux dans des commerces et self-banque du Hainaut et de Bruxelles.

Le 1er suspect pourrait être âgé de 20 à 25 ans. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence normale. Il a la peau mate et les cheveux brun foncé rasés sur les côtés et plus longs sur le dessus, coiffés en avant. Il porte une barbe et une moustache.

Au moment des faits, il était vêtu d’une veste foncée avec une capuche et un empiècement pectorale quadrillés muni de l’inscription Burberry, d’un pantalon de sport foncé, et de chaussures de sport gris et blanc de marque Adidas.

Le 2ème suspect serait en couple avec la 3ème suspecte. Il pourrait être âgé de 30 à 40 ans. Il mesure approximativement 1m70 et est de corpulence moyenne à forte et bedonnant. Il porte une barbe et a les cheveux rasés.

Le deuxième suspect. - DR

Au moment des faits, il portait un ensemble de training bleu avec des bandes bleu clair et blanc sur les manches de marque Diesel, des baskets blanches et une casquette noire de marque Mickael Kors.

La 3ème suspecte est une femme âgée d’une vingtaine d’années. Elle mesure approximativement 1m65 et est de corpulence moyenne à forte. Elle a de longs cheveux noirs, le front dégarni, des faux cils et des lèvres charnues. Elle portait de larges anneaux dorés aux oreilles et était vêtue d’un pantalon de sport noir de marque Nike, d’une chemise de sport noire avec une fermeture Eclair de marque Nike et de chaussures de sport blanches.