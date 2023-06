Une femme perd la vie après avoir été percutée par une Peugeot: la conductrice, avec ses deux enfants à l’arrière, a confondu les pédales de freins et d’accélérateur

Le vendredi 2 juin à 16h51, plusieurs personnes avaient été fauchées au niveau d’un passage piéton devant de nombreux témoins. De nombreuses équipes de secours avaient pris en charge les blessés. En particulier une dame de 76 ans, en arrêt cardiorespiratoire. Elle est décédée un peu plus tard.

Nos confrères en savent maintenant plus sur les circonstances du drame. Une femme de 36 ans, qui se trouvait dans une Peugeot avec ses deux enfants, a en effet reconnu avoir confondu les pédales de freins et d’accélérateur. La conductrice aurait alors frôlé le Kangoo et percuté de plein fouet les piétons qui traversaient la chaussée, tuant la dame de 76 ans.