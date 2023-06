«C’est le mec qui a changé ma vie»: Slimane en larmes après un tendre message de Florent Pagny, son coach dans «The Voice» (vidéo)

En ce début du mois de juin, Slimane était l’invité de l’émission « Légendes urbaines » pour RFI. Lors de cette interview, disponible sur YouTube, Florent Pagny a tenu à laisser un message à son protégé. « Bravo pour ce chemin parcouru depuis The Voice, c’est vrai que tu reviens souvent en exemple comme un artiste qui s’est fait découvrir dans un concours de chant, un concours de voix, et tu en avais fait quelques-uns, tu m’avais dit que ça s’était pas aussi bien passé et tu es arrivé à The Voice et se passe cette histoire et ensuite tu as réussi l’épreuve majeure de démarrer une grosse carrière après une aventure comme celle-ci, ce qui te rend plutôt très rare et en ça je te dis bravo. Félicitations, et comme ça, ça nous permet de se retrouver plus souvent et encore et puis dans pas longtemps (…) j’étais fier d’avoir vu tout ça démarrer », a lâché celui qui est atteint d’un cancer du poumon, raison de son absence cette année dans « The Voice ».