Le nombre de travailleurs indépendants continue d’augmenter en Belgique

Fin 2022, notre pays comptait 1.257.356 indépendants, soit 2,19% de plus qu’un an auparavant, annonce mardi l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti).

«Il est positif de constater que depuis près de 20 années consécutives, le nombre de personnes qui choisissent de devenir indépendant est de plus en plus important. Mais pour moi, cela signifie également que le statut social des indépendants devient de plus en plus attractif», commente le ministre fédéral des Indépendants, David Clarinval, cité dans un communiqué. «C’est un signal encourageant pour poursuivre l’amélioration de ce statut social.»