La différence de salaire entre les femmes et les hommes continue à se réduire lentement: «Les chiffres évoluent dans la bonne direction»

Ce calcul a été obtenu à l’aide des données de 2021 de l’Office national de sécurité sociale (ONSS). En 2020, cet écart s’élevait à 8,5%. La timide résorption se poursuit puisqu’en 2011, l’écart salarial était encore de 10%.

Sans correction pour la durée de travail, le salaire annuel brut moyen des femmes est 21% moins élevé que celui des hommes. Le travail à temps partiel est l’une des causes principales de l’écart salarial. Ce sont les ouvrières du secteur privé qui accusent le plus grand retard: 20,5%, et 44,1% sans la correction pour la durée du travail. Cependant, l’écart salarial dans cette catégorie (aides ménagères, aides de cuisine, ouvrières de production…) repart à la baisse, après plusieurs années de hausse.