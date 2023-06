Une dame de 81 ans a perdu la vie dans l’incendie où il y a plusieurs blessés graves à Athus: «On a dû sauter par la fenêtre du 2e étage»

Il est 8h50. On arrive rue Arend, à Athus (Aubange) pour constater les dégâts de l’incendie. L’équipe de nuit des pompiers vient de partir. Celle de jour est occupée à sécuriser l’immeuble voisin et termine les déblais. En tout, entre 30 et 40 hommes se relaient depuis déjà six heures. Des pompiers venus d’Aubange, Virton, Arlon, Etalle et de Longwy. « On a reçu l’alerte 112 à 2h11 », précise le capitaine Meurens de la zone de secours. Derrière eux, l’immeuble ravagé par les flammes. Il ne reste plus rien du toit, ni du deuxième étage du 27 rue Arend.