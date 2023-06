«Fast and Furious»: encore des surprises à venir pour la saga culte! Alors que « Fast & Furious X » vient d’arriver en salle, les retours de Dwayne Johnson et Gal Gadot pour le feu d’artifice final sont entérinés ! En attendant, RTL tvi propose le huitième volet de la saga ce jeudi soir. Universal

Par Jean-Jacques Lecocq

Vin Diesel, quel phénomène ! L’acteur a mis dans l’embarras les pontes d’Universal en lâchant, lors d’une rencontre avec la presse à Rome, que « Fast X », sorti ce 17 mai, ne serait pas l’avant-dernier volet de la saga, mais le premier d’une trilogie finale. Une annonce qu’ils se gardent de confirmer d’ailleurs, même si Vin, lui, n’en a cure. Il n’est pas allé quand même jusqu’à révéler que Dwayne Johnson, qui avait quitté la série suite à leur mésentente (l’épisode diffusé ce soir, l’un des plus démentiels de la saga, est le dernier où il apparaissait), ferait un (tout petit) retour dans une scène post-générique de « Fast X », annonçant une présence peut-être plus prononcée dans les « Fast XI » et « Fast XII », voire dans « Hobbs & Shaw 2 », le spin-off avec aussi Jason Statham, pour l’instant mis sur pause mais jamais abandonné.

de videos La deuxième solution aurait le mérite d’éviter à Dwayne de devoir donner la réplique à Vin. De toute façon, pour l’instant, tout demeure dans le registre du « peut-être ». Universal surfe sur la vague des rumeurs, pour titiller l’attente des fans. On a même aperçu à la fin de « Fast X » la tête de Gal Gadot, dont le personnage était censé être mort depuis longtemps… Tout est-il en train d’être réuni pour un ultime cocktail de famille, tous unis contre l’infâme Dante, joué par Jason Momoa ? Tintintin…

La réconciliation entre Dwayne et Vin serait à mettre au crédit du réalisateur Louis Leterrier, qui a remplacé en plein tournage Justin Lin. Il en a parlé à « The Hollywood Reporter » : « Le traité de paix… Je l’ai fait en quelque sorte. Nous l’avons tous fait. En fin de compte, c’est le film qui l’a fait. Je ne connaissais pas Dwayne personnellement, mais nous les avons contactés lui et son équipe. Il y a quelques mois, nous nous sommes regardés de l’autre côté de la pièce et nous nous sommes fait un clin d’œil en disant : Nous devrions travailler ensemble. Tout s’est passé en douceur et, franchement, en tant que fan, je ne pourrais pas concevoir la poursuite de la franchise sans Dwayne ou Gal Gadot. Cette franchise a été construite par des acteurs et des personnages. Les décors sont merveilleux. Ils vous divertissent et vous font avaler du pop-corn, mais ce sont les personnages qui font de cette franchise ce qu’elle est. »

Lire aussi «Fast and Furious 10»: Vin Diesel et sa «famille» font face à Jason Momoa dans cette première bande-annonce C’est évidemment uniquement l’amour de la franchise « Fast & Furious » et l’esprit de famille qui ont décidé Dwayne et Gal à rempiler. Rien à voir, bien sûr, avec l’arrêt de « Wonder Woman » et le flop de « Black Adam ». Il n’est question que d’amour, pas d’oseille ni de popularité à rebooster. Reste à savoir quels seront leurs rôles exacts. Si Gal Gadot revient d’entre les morts, pour The Rock, on a entendu tout et n’importe quoi. À « GQ », il avait confié qu’on lui avait proposé de faire mourir Hobbs dans une scène d’introduction, de le ressusciter sous forme d’intelligence artificielle et d’en faire la voix de la voiture de Dom Toretto, joué par Vin Diesel, un peu façon « K2000 ». Cela aurait pu être drôle. A priori, la réalité sera plus prosaïque, il devrait simplement être à son tour dans le collimateur de Dante, décidé à se venger de tous ceux qui ont fait du mal à son papa. Et Hobbs en était. Voilà une franchise repartie sur les chapeaux de roues.