Forest propose des permanences pour aider ses citoyens à remplir leur déclaration fiscale

Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone au 0800/35.244. Le nombre de rendez-vous est limité. Dès lors les autorités communales conseillent aux citoyens d’appeler rapidement pour pouvoir bénéficier d’une aider pour remplir sa déclaration d’impôts 2023. Les rencontres durent 12 minutes et sont consacrés à une seule déclaration.

Elles auront lieu les mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 juin, de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 au numéro 17 de la rue de la Station.

D’autres possibilités s’offrent également aux citoyens pour bénéficier de l’aide des experts du SPF Finances. Il est également proposé aux contribuables de prendre rendez-vous téléphonique avec un collaborateur du SPF Finances au 02/575.56.67 ou au numéro mentionné sur l’enveloppe brune de la déclaration. Les experts rappelleront alors au moment fixé pour les aider à remplir leur déclaration par téléphone. Il est également possible de prendre rendez-vous, au 02/575.56.67 également, dans l’un des bureaux du SPF Finances.

« L’exercice de la déclaration fiscale pouvant s’avérer complexe pour nombreux d’entre nos concitoyens, je me réjouis que nous puissions à nouveau proposer ces permanences à Forest cette année. D’autant plus qu’elles permettent également d’aider celles et ceux pour qui le numérique n’est pas une évidence », note l’Echevin des Finances Ahmed Ouartassi (PS).