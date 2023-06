Kostas Laifis va bien quitter le Standard pour retourner à Chypre

Si les joueurs du Standard sont en congé, ce n’est pas le cas de William Balikwisha et Bope Bokadi, qui défieront le 18 juin le Gabon avec la RD Congo, en éliminatoire de la CAN. Ce qui signifie que pour eux, la reprise à Sclessin n’aura pas lieu le 27 juin, mais sera décalée. C’est le cas aussi pour Kostas Laifis, repris avec Chypre pour affronter la Géorgie et la Norvège mais qui, malgré le contrat d’un an dont il dispose encore, ne devrait plus revenir à Liège mais poursuivre sa carrière au pays, pour se rapprocher des siens. C’est la raison pour laquelle le Standard l’avait autorisé à rejoindre Chypre avant la fin de saison, afin de tâter le terrain et se trouver un nouveau port d’attache. Enfin, chez les plus jeunes, Sacha Banse est repris avec le Burkina Faso, alors qu’Ilyes Ziani disputera avec les U21 du Maroc un tournoi à Toulon. Quant au gardien Elias Mago, il est sélectionné chez les U23 du Maroc.

Lepoint, à nouveau…

Le Standard ne lâche pas l’affaire. On vous avait fait part, il y a une dizaine de jours, de la volonté du club liégeois de confier la saison prochaine à Christophe Lepoint une place dans l’effectif du SL16 FC, sachant que chaque 2e équipe des clubs de D1A (Standard, Genk, Anderlecht et le FC Bruges) a la possibilité d’aligner un joueur de plus de 23 ans pour épauler ses jeunes. Si l’ancien capitaine de Mouscron et de Seraing a la possibilité de poursuivre sa carrière au RFC Liège, à Wiltz et aux Francs Borains, il n’est pas opposé à l’idée de rejoindre le club principautaire, où son ami Frédéric Duplus, qui possède encore un an de contrat, pourrait intégrer le staff du SL16 FC. Une entrevue devrait permettre de pousser les contacts plus loin.