«Si tu me quittes, je te fais la même chose que ce qui est arrivé à ma sœur»: Jordy devra soigner son impulsivité à Châtelet

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En février 2020, l’épouse de Jordy se présente à la police pour dénoncer les faits de violence dont elle est victime de la part de son mari depuis de longues années. Elle évoque également les maltraitances que subit son fils, un gamin d’un an à peine : des claques au visage et aux fesses, la figure sous l’eau pour l’empêcher de pleurer et même une tentative d’étranglement…