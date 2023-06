Le parquet fédéral demande l’acquittement de Smaïl Farisi pour les assassinats dans un contexte terroriste au procès des attentats de Bruxelles

Ce mardi, le procureur fédéral Bernard Michel a présenté sa vision de la culpabilité de Smaïl Farisi, le locataire officiel de la rue des Casernes, l’appartement conspiratif d’où sont partis deux des terroristes du 22 mars 2016. Smaïl Farisi était-il au courant du projet qui animait ses sous-locataires ? C’est la question qui se pose devant la cour d’assises de Bruxelles, délocalisée au Justitia à Haren où dix hommes sont jugés pour les attentats de Maelbeek et Zaventem.

Smaïl Farisi et Ibrahim El Bakraoui, un des kamikazes de Zaventem, se connaissent depuis l’école et sont amis. L’accusé assure qu’il a accepté d’aider un groupe de braqueurs en fuite et non une cellule terroriste.

« On achète des pizzas, on achète une tablette, on va faire des courses, on sort avec Ibrahim El Bakraoui. Il ne peut pas le faire lui-même ? Et Smaïl Farisi ne se doute rien ? Petit à petit Farisi accepte, se rend compte et ne se révolte jamais », estime Bernard Michel.

« Dans l’une de ses auditions, il déclare qu’il a eu peur d’Ibrahim El Bakraoui, que son comportement était étrange. L’étau se resserre sur Smaïl Farisi. Pour moi, c’est certain, il a pris connaissance des projets. » « Smaïl Farisi passe en moyenne deux fois par jour dans l’appartement de la rue des Casernes. Après la fusillade de la rue du Dries, le 15 mars, il n’y passera plus que de deux fois sur la semaine. De plus, la photographie des frères El Bakraoui parait en une d’un journal. « Les deux terroristes qui sèment la panique à Bruxelles » est-il écrit et il ne dit rien », ajoute le procureur fédéral. « Pas un subdébile » « Il dit qu’il a peur mais il revient toujours. (…) Il tombe sur Osama Krayem avec Khalid el Bakraoui mais il ne se questionne pas. Le 19 mars, le lendemain de l’arrestation d’Ayari et Abdeslam, il apporte encore une pizza rue des Casernes. (…) Le voyez-vous tituber une seule fois sur les vidéos ? Lui qui assure se rendre à chaque fois rue des Casernes pour y dormir quand il est saoul », ajoute-t-il encore. « Il a accepté que les aides qu’il a fournies puissent aider les terroristes dans leur action. Quand il s’excuse devant les victimes, c’est pour ses actions. Jusqu’au 22 mars, il n’a pas pris distance avec le groupe. C’était plus facile pour lui, plus confortable d’être dans le déni. Mais nous ne sommes plus en train d’aider un groupe de braqueurs en fuite, on parle de terroristes dans la presse, dans tous les cafés, partout. » « On couvre le groupe après le 22 mars. Les policiers sont encore en train d’enquêter sur les scènes de crimes qu’il est déjà affairé à changer la serrure de l’appartement, à le nettoyer », rappelle le magistrat debout. « Smaïl Farisi n’est pas subdébile et ne présente aucun retard mental », déclare le procureur fédéral pour affirmer qu’il avait conscience de la nature terroriste du groupe qu’il hébergeait et aidait. Pour autant, Bernard Michel ne peut affirmer, prouver, que Smaïl Farisi avait connaissance d’un projet d’attentat à la bombe.