Tottenham tient son nouvel entraîneur: Ange Postecoglou prend la tête des Spurs

Tottenham a annoncé ce mardi l’arrivée d’Ange Postecoglou en tant qu’entraîneur. Il devient le premier Australien à prendre la tête d’un club de Premier League, signant un contrat de 4 ans avec les Spurs.

Ancien joueur de l’équipe nationale australienne, Postecoglou a connu plusieurs expériences de coach dans son pays natal et avec l’équipe nationale, qualifiant notamment les Socceroos pour la Coupe du monde 2014 et 2018. Il a ensuite été champion au Japon en 2019 avant d’atterrir au Celtic Glasgow. En Écosse, il a remporté le championnat et la Scottish League Cup en 2021/22 et réalisé le triplé en 2022/23.