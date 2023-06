«Il ne vaut mieux pas que je la croise»: Yanis Marshall accuse Nawell Madani de lui avoir volé sa chorégraphie (vidéo)

Il y a quelques jours, Yanis Marshall, célèbre chorégraphe connu du grand public grâce à son rôle de professeur dans la dernière saison de la « Star Academy » sur TF1, était l’invité de Jordan De Luxe.

Le journaliste a demandé à Yanis Marshall quel était le pire coup qu’on lui a fait dans le milieu. Sans hésiter, l’artiste répond : « On m’a volé ma chorégraphie, sans me payer et en me mettant dans les crédits dans un film au cinéma », lâche-t-il, avant de dévoiler qu’il s’agit d’un film de… Nawell Madani.