Ducasse à Baudets à Ath: un beau soleil pour la Cavalcade de la trinité

On peut dire que la météo a été plus que clémente pour les organisateurs. Le point d’orgue aura été le dimanche avec le cortège de la Cavalcade. Au total, ce sont plus de 14 géants et quatre fanfares qui ont déambulé dans les rues du faubourg via le nouveau Quartier. Sur notre cliché on peut voir deux géants emblématiques du Faubourg de Mons : Adrien et le Baudet.

