Le magasin Intersport de Mons en liquidation totale dès ce jeudi

C’est le magasin qui l’annonce : « Liquidation totale de votre magasin Intersport Mons du 7 juin au 22 juillet 2023. Il sera fermé ces 5 et 6 juin pour terminer les derniers détails. » Situé aux Grands Prés, le magasin de sport est de l’autre côté du centre commercial, à côté des enseignes A.S Adventure et Maison du Monde.

Le magasin sera d’ailleurs exceptionnellement ouvert les dimanches 11 et 18 juin pour faire profiter des réductions à un maximum de personnes.