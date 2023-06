Coup de massue pour Delphine qui voit son voyage de rêve virer à la catastrophe à cause d’une erreur: «Ce n’est pas agréable de terminer un voyage comme ça»

Delphine, habitante de Feluy, est récemment partie en vacances avec un groupe de six amis. Direction l’île de la Réunion dans un premier temps pour ensuite terminer sur l’île de Nosy Be, à Madagascar. Des vacances qui se voulaient « tranquilles » et qui l’ont finalement été. Du moins, jusqu’au moment de revenir en Belgique. Au moment de faire sa valise, Delphine s’est rendu compte qu’elle n’avait plus son passeport. « Celle qui partageait la chambre de Delphine est, sans s’en rendre compte, repartie avec les deux passeports », explique une amie à nos confrères de RTL info. Revenue plus tôt en Belgique pour un mariage, la compagne de chambre bloquait sans le vouloir son amie à Madagscar.

Sur place, les cinq personnes restantes tentent de trouver des solutions et Delphine essaie de prendre son vol à l’aide de sa simple carte d’identité puisqu’elle devait atterrir dans un premier temps sur l’île de la Réunion, territoire français et donc membre de l’espace Schengen. « J’ai été refoulée à cause de la police aux frontières », explique celle qui a vu ses amis, à contrecœur, repartir sans elle.

Avant le vol, tout le monde a néanmoins aidé Delphine. « On retrouve un hôtel qui a, heureusement, une suite de libre. On négocie le prix et il accepte de la loger pour moins cher, vu la situation. » L’objectif est ensuite de reprendre un vol mais reste un problème : le passeport est toujours manquant. Pou en obtenir un, elle doit se rendre à l’ambassade belge… dont la plus proche se trouve à Nairobi, au Kenya. Ce qui veut dire voyage en avion… et donc impossible pour Delphine.

Il y avait une solution possible via le consul honoraire mais Delphine a préféré une solution plus sûre mais plus cher. « Comme je n’ai eu aucune certitude de la part du consul de Belgique, j’ai opté pour la sécurité et j’ai demandé que quelqu’un me ramène mon passeport, qu’il prenne l’avion le lundi pour arriver le mardi après après-midi et repartir le jeudi après-midi. »