Un phénomène irritant pour tous les habitants de cette ville de Belgique: «Un bruit très gênant dès 6 heures du matin, ils sont comme des zombies»

21 touristes par habitant. Voici les conclusions pour Bruges d’une étude menée par Holidu, un portail de réservation britannique, en se basant sur les chiffres de 2019. Avec ce chiffre, la ville belge se classe deuxième du classement européen, juste derrière Dubrovnik et ses 36 touristes par habitant. Si l’on peut penser à raison que cette donnée est une bonne chose pour l’économie locale, certains habitants ne le voient pas de manière positive.

Car depuis la fin du coronavirus, les touristes se font de plus en plus nombreux. « Nous avions l'habitude d'avoir des périodes calmes en novembre et après le Nouvel An, mais il semble que ce soit fini. Les touristes ne partent plus », confie au Nieuwsblad la gérante d’un restaurant sur la place du Marché. Une « horde » de touristes qui occassionne cependant des désagrements aux habitants qui ont le malheur d’habiter sur la route entre la gare et le centre-ville, vivant au « doux » son des valises claquant sur les pavés. « Un bruit très gênant, qui commence dès 6 heures du matin. Ils sont comme des zombies », explique Ellen, 30 ans, une habitante à nos confrères.