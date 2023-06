Des vacances qui pourraient vous coûter plus cher que prévu: jusqu’à 375 euros d’amende, «nous ne répéterons jamais assez qu’il faut se préparer»

Si vous comptez partir en vacances en voiture ou en louer sur votre lieu de vacances, attention. Comme chez nous, certaines règles peuvent évoluer ou apparaître. « Nous ne répéterons jamais assez qu’il faut se préparer. De nombreux pays ont des règles de circulation différentes des nôtres », explique au Nieuwsblad Annelies Tichelaar, porte-parole de l’ANWB (l’équivalent flamand de Touring). Et cela pourrait engendrer un souvenir amer de votre break estival en ramenant, dans vos valises, une petite amende. de videos « Dans de nombreux pays, par exemple, il est obligatoire d’avoir un gilet de sécurité et un triangle de signalisation dans la voiture. Il en va souvent de même pour la trousse de premiers secours, les ampoules de rechange et l’extincteur », précise encore la porte-parole. Un voyage ça se prépare. Voici donc une liste non exhaustive d’éléments auxquels vous devez particulièrement prêter attention.

– 90 à 135 euros. Si vous voyagez en France, un nouveau panneau a fait son apparition. Un losange blanc qui indique des voies spéciales pour le covoiturage. Ne vous y aventurez pas si vous êtes seul, l’amende peut grimper jusqu’à 135 euros.

– Des centaines d’euros. En Espagne, les contrôles sont désormais plus sévères. Téléphone au volant ou excès de vitesse, les amendes seront plus salées. « N’oubliez pas non plus d’acheter les vignettes et les autocollants environnementaux nécessaires. L’absence de vignette ou d’autocollant de péage vous coûtera bientôt des centaines d’euros », ajoute encore Annelies Tichelaar.

– 120 euros d’amende. Si vous passez par l’Autriche, la vignette est plus qu’obligatoire. Les contrôles ont été renforcés l’hiver dernier et des caméras placées le long des autoroutes pour s’assurer de la présence de celle-ci. Pensez donc à l’apposer correctement sous peine de 120 euros. Et plus si vous ne payez pas dans les temps. – 90 à 375 euros. Si vous devez emprunter l’autoroute A79 en France, sachez que le péage à flux libre est en place entre Montmarault et Digoin. Cela veut dire qu’il n'y a pas de péages mais qu’il faut payer électroniquement. Plusieurs solutions existent pour s’inscrire (à retrouver ici : https ://www.quechoisir.org/actualite-autoroutes-le-peage-a-flux-libre-suscite-la-grogne-des-usagers-n106162/). Et mieux le faire puisque les personnes en défaut seront condamnées à 90 à 375 euros.