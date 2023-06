Un festival dédié à la bière à l’Abbaye de Villers-la-Ville

Blondes fortement houblonnées ou agrémentées de notes de zestes d’agrumes, brunes à l’amertume douce ou au caractère bien trempé, ambrées avec des saveurs herbacées, ou encore noires sur une touche de café, les bières du festival Carrément Bières sauront séduire les papilles gustatives des « beerlovers » les plus exigeants ou les plus aventureux. Ça mousse et ça brasse Le temps d’un week-end, découvrez les mille saveurs de ce breuvage millénaire grâce à la présence de 25 brasseries artisanales (dont celle des Hostieux Moines de l’abbaye) et plus de 100 bières fabriquées par des passionnés en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. De Court-Saint-Etienne à Wépion en passant par Ganshoren, Kapellen, Beyne-Heusay ou Charleroi. Une tournée nationale dans un pays où la culture de la bière est reconnue au Patrimoine immatériel de l’Humanité !

Boire et savoir Saviez-vous que dès la fin du paléolithique (il y a 15.000 ans), l’homme s’était déjà mis à chercher comment déclencher une réaction chimique dans une simple bouillie de céréales ? Ou que la bière est aujourd’hui consommée à hauteur de 200 milliards de litres par an dans le monde ? Outre la dégustation libre dans les différents stands, Carrément Bières est aussi l’occasion d’en savoir plus sur les multiples facettes du monde brassicole en participant aux ateliers de zythologie et en visitant la micro-brasserie de l’Abbaye de Villers.

Parallèlement au festival, l’exposition temporaire « L’âge de la bière » offre aux visiteurs de quoi étancher leur soif d’apprendre sur la très longue histoire de la bière à travers les siècles. Breuvage du quotidien, consommation festive, offrande rituelle ou ingrédient gastronomique, la « boisson du peuple » est intimement liée à notre histoire commune.