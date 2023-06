Maldini et Massara remerciés par Cardinale: Paolo ô Paolo, l’amour ases raisons que la raison ignore à l’AC Milan…

Le petit Paolo était un privilégié de nom à ses débuts. Sa place, il a dû la gagner. 902 matches en rouge et noir plus tard, le grand Maldini mettait un terme à sa carrière de joueur avec le statut de référence mondiale à son poste, défenseur gauche d’abord avant de glisser pas à pas au centre de l’arrière-garde milanaise. Car oui, Paolo Maldini n’aura eu qu’un unique amour auquel il a juré fidélité totale : l’AC Milan.

Le nom de Maldini est intimement lié à l’histoire de l’AC Milan. Que ce soit par le père (Cesare), le fils (Paolo) ou, dans une moindre mesure, le petit-fils (Daniele), tous ont marqué le Diavolo de leur empreinte. Un plus que les autres.

Les histoires d’amour finissent mal en général, chantaient les Rita Mitsouko. Paolo peut reprendre en chœur ce refrain. Brouille avec la Curva Sud pour son dernier match à San Siro, retour retardé dans son club de toujours en attendant le bon projet et départ par la petite porte après avoir remis l’AC Milan sur les rails d’un Scudetto manquant depuis plus de dix ans.

L’amour dure trois ans. Celui du dirigeant Paolo en aura tenu quatre mais quelque chose s’était déjà brisé l’année dernière avec une prolongation de contrat tardive, signe précurseur des événements actuels. Intronisé dirigeant à l’été 2019 avant de devenir directeur sportif, la légende milanaise aura mis son aura à profit de son club de toujours pour ramener en Lombardie des joueurs qui font aujourd’hui le bonheur de San Siro ou prolonger des jeunes devenus stars, comme un certain Rafael Leao.

L’amour c’est regarder dans la même direction. Paolo Maldini avait une ambition et sa fierté. L’homme n’est pas exempt de tout reproche. Il posait un regard cynique sur la situation actuelle : sans investissements financiers conséquents, l’AC Milan stagnerait dans ses résultats. Constat qu’il n’hésitait pas à exprimer publiquement. Redbird, et son président Gerry Cardinale, voulait un homme plus docile pour leur nouveau jouet acquis en 2022…

La rupture était inévitable. Paolo Maldini et son acolyte depuis son début d’aventure dirigeante, Frederic Massara, ont été remerciés pour « visions incompatibles ». Ils paient également (au prix fort) le mauvais mercato qui a amené Origi ou encore De Ketelaere en rossonero.

La rupture est brutale. Ni Maldini, ni Massara, ni les supporters, ni la presse ne s’attendaient à cette décision. Preuve en est, des rendez-vous avec des joueurs ciblés par le directeur sportif étaient programmés. Pire, l’arrivée d’un joueur (Kamada) était bouclée. Gerry Cardinale a préféré basculer son nouveau club dans l’instabilité alors que le travail pour préparer la prochaine saison était déjà en cours.