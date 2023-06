À 26 ans, Benoît reprend la Fermette des Pins à Buvrinnes : « Je travaille avec lui depuis 8 ans, cette passation se fait en toute confiance »

Envie d’un simple rafraîchissement, d’une croquette aux crevettes sur le pouce ou d’un succulent saumon fumé maison ? A moins que vous n’optiez pour le menu dégustation? Dans la salle bien fraîche (où brûle un feu de bois en hiver) les tables sont capables d’accueillir de 80 à 90 couverts.

La salle. - DR

« Avec le retour du soleil, nous avons connu une très belle affluence le w-e dernier. Et pour la fête des pères, nous affichons déjà complets » se réjouit Benoît Guillaume, le nouveau jeune patron de 26 ans.

Benoît Guillaume met en avant l’expérience de son équipe. - DC

Qui travaille à la Fermette depuis ses 17 ans. « J’étais encore à l’école en hôtellerie (à l’ETH Saint-Ghislain) lorsque j’ai été engagé comme jobiste par Boris. Depuis, je n’ai plus jamais quitté la Fermette des Pins ».

Un métier de persévérance

La passation a officiellement eu lieu ce 1er juin. « Ben sait à quoi il s’engage », précise Boris. « Dans ce métier, on reste debout 12 à 15 h par jour. Il faut garder la tête froide par rapport aux sommes d’argent qui circulent, faire la différence entre son portefeuille et le tiroir-caisse. Payer les fournisseurs, le personnel, anticiper la morte saison avant de se dégager un salaire... C’est une entreprise à long terme, qui exige rigueur et persévérance. Benoît en est conscient. »

DR

Boris s’identifie au jeune homme. Lui-même a repris la direction de la Fermette il y a 20 ans à Didier Rozicki, créateur de cette halte gourmande et champêtre. « J’y ai d’abord été cuisinier. Mon épouse est aussi dans le métier. Nous voulions fonder une famille. Pour pouvoir s’occuper de nos enfants, la seule alternative était de reprendre un établissement. Didier m’a alors fait cette proposition ». Au début, Boris et sa famille ont même habité sur place avant d’acheter une maison à 900 mètres de là. Aujourd’hui, à 51 ans, Boris souhaite bosser sur un autre rythme. « Mon épouse, Sophie Falize, tient le restaurant l’Industrie sur la Grand-Place de Binche. Nous avons de nouveaux projets. Mais la Fermette des Pins reste mon bébé et mon plus grand souhait est qu’elle continue sur sa lancée. »

Boris Dussaussois: «Ce we, je n’étais pas au restaurant. Cela m’a fait tout drôle» - DR

La Fermette des Pins jouit d’une bonne réputation avec une note de 13/20 au Gault & Millau et un Bib Gourmand décerné par Michelin en 2022, qui récompense un excellent rapport qualité/prix. « Notre 1er défi est d’abord de maintenir ce niveau de qualité » assume Benoît. « Notre équipe est soudée et connaît la musique. Il y a Kimberley, chef de cuisine, Evan, Clément, Halloween, Jason et David.»

Kimberley reste titulaire des fourneaux. - DR

L’établissement reste branché cuisine française avec la mise en valeur des produits de saison et locaux : les asperges violettes et les succulentes fraises de la ferme de la Vaucelle à Buvrinnes. Le Fromage de la chèvrerie des Cent Pieds, toujours à Buvrinnes. La tarte al’djote de Manage, le foie gras poelé, la viande limousine, le turbot au beurre salé... Lors du covid, un mix s’est opéré entre les parties brasserie et gastronomie, une seule carte réunissant désormais toutes les propositions. Et cela a plu à la clientèle. Les goûts et les habitudes évoluent, il faut savoir écouter les souhaits de la clientèle.

Depuis peu, la Fermette des Pins a repris ses horaires d'été. « Nous sommes ouverts du jeudi au lundi midi et soir et le dimanche en non-stop tout l'après-midi ». Les réservations peuvent se faire via le site internet https://lafermettedespins.be/fr ou par téléphone au 064 34 17 18.