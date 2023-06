L’hospitalisation à domicile remboursée par l’Inami à partir du 1er juillet

«Il s’agit d’une étape importante du changement de culture que nous amenons dans les soins de santé», souligne Sandrine Daoud, porte-parole du cabinet.

L’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) a approuvé lundi une convention finançant l’hospitalisation à domicile pour l’oncologie et l’antibiothérapie. Le choix de recevoir son traitement à la maison n’entrainera dès lors pas de surcoûts par rapport à l’hospitalisation traditionnelle pour les malades. «Cela correspond au souhait de nombreux patients qui préfèrent être soignés autant que possible dans leur environnement familier et à proximité de leurs proches», note Sandrine Daoud