Des pièges à oiseaux interdits découverts à Bruxelles: «Il faut rester vigilant»

La Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO) explique mardi être intervenue à Bruxelles pour désactiver des pièges à oiseaux. L’infraction a été constatée par la police.

Un ornithologue amateur a découvert ces pièges la semaine dernière sur une friche le long du canal, à Bruxelles, et a averti la LRBPO. Les dispositifs consistaient en des branches dépourvues de feuilles et enduites de glu, installées à proximité d’éléments attractifs pour les oiseaux. D’autres perchoirs étaient en cours d’installation sur le site de nidification de plusieurs espèces en Région bruxelloise, comme le Chardonneret élégant, la Rousserolle verderolle et la Rousserolle effarvatte.