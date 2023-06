Une nouvelle antenne Lisa à Forest, la première dans le quartier Marconi

La première antenne de proximité forestoise s’inscrit dans la politique de prévention régionale invitant à développer le concept Lisa, « Local Integrated Security Antenna », qui consiste à ouvrir dans un quartier défini, un lieu de rencontre et de guichet unique pour les citoyens en matière de sécurité et prévention. La Lisa forestoise s’est établie dans le quartier Marconi, au 336 chaussée d’Alsemberg, un quartier relativement éloigné de l’administration communale, situé dans le haut de Forest. Cette nouvelle antenne contribuera au rapprochement entre les services et les citoyens ainsi qu’à l’amélioration de la sécurité et du sentiment de sécurité.

C’est dans un rez-de-chaussée fraîchement rénové, grâce à la collaboration des départements Prévention et Travaux publics de la Commune et au soutien de la Région que les citoyens pourront rencontrer différents acteurs du quartier et bénéficier de facilités administratives. Les gardiens de la paix, les travailleurs sociaux de rue, les agents de quartier, le chargé de techno-prévention ou encore l’empreinte scolaire… autant de professionnels à l’écoute des habitants au sein d’un même lieu. L’antenne Lisa Marconi, c’est aussi un guichet Irisbox pour une délivrance immédiate de toute une série de documents administratifs.