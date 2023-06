Licenciement de 603 travailleurs à Logistics Nivelles: une somme importante proposée en compensation!

Le site wallon de cette entreprise, filiale de la société internationale de transport et de logistique Kuehne+Nagel International, active dans la distribution de boissons et denrées alimentaires, a été fermé pour concentrer les activités de la multinationale à Kontich, en Flandre.

L’aide de l’UE, qui doit encore être approuvée par le Parlement européen et le Conseil (États membres), porte sur des services de conseil et d’aide à la recherche d’emploi, la reconversion professionnelle sur mesure et la formation dans les compétences numériques et linguistiques.