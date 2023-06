L’opposition louviéroise fustige le pique-nique improvisé du PTB dans le parc Boël: «C’est de la com de collégiens»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Nous voulions savoir ce qui se cachait derrière les murs de cet immense domaine situé à deux pas du centre-ville de La Louvière. Nous y avons découvert un parc de 15 ha parfaitement entretenu. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel et unique. Ce parc nous appartient et doit être ouvert au public dès cet été », soutient Antoine Hermant, député wallon et conseiller communal PTB à La Louvière qui était présent sur l’herbe.