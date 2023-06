Des attouchements sur sa belle-fille après des vomissements à cause de l’alcool à Pecq: «Si on avait fait cela à ma fille, j’aurais porté plainte», assure l’homme en question

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Parfois, lorsque certaines familles se recomposent, les relations entre certains peuvent être compliquées. Dans d’autres cas, elles peuvent être étranges voire malsaines. Justin (prénom d’emprunt) vient de se remettre en ménage avec Ophélie (prénom d’emprunt). Cette dernière est maman de Chloé (prénom d’emprunt), à peine majeure. Ce jour-là, la petite famille fête l’anniversaire de la plus jeune fille Emilie (emprunt). Un verre de mousseux, un deuxième, un troisième… Fatiguée et quelque peu alcoolisée, Ophélie décide de monter dans sa chambre et dormir. Il ne reste alors que Chloé et Justin au rez-de-chaussée. Le trentenaire sort alors une nouvelle bouteille et propose plusieurs verres à la fille de 18 ans. Celle-ci n’a pas pour habitude de consommer de l’alcool. Elle se retrouve alors dans un état d’ivresse. Elle n’est plus capable de marcher.