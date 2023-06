Les Frères Taloche s’unissent à Grégoire Furrer, fondateur du Montreux Comedy Festival pour développer le Festival du Rire de Liège

Ils ont décidé d’allier leur savoir-faire complémentaire pour mieux développer le festival d’humour emblématique belge, le Festival International du Rire de Liège et la communauté digitale.

Ce lundi 5 juin, les Frères Taloche et Grégoire Furrer Productions ont annoncé leur association en Belgique. Ensemble, ils ont décidé d’allier leur savoir-faire complémentaire pour mieux développer le Festival International du Rire de Liège et la communauté digitale.

Vincent et Bruno Taloche ainsi que Grégoire Furrer, fondateur de Montreux Comedy, souhaitent apporter leur expérience et leur expertise complémentaires afin d’enrichir le rendez-vous annuel du rire de Liège et créer de nouvelles synergies.