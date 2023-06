De l’hydrocarbure déversé au Self Car-wash de Marchin qui a dû être fermé: «Le responsable a été identifié…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les habitués l’auront sans doute remarqué ce mardi matin, les quatre stations de lavage du Self Car-wash de Marchin (chaussée des Forges) étaient inaccessibles. En cause, de l’hydrocarbure a été déversé sur l’une des places de lavage « par une personne malintentionnée », déplore d’emblée Raphaël Dave, le gérant de ce car-wash ouvert en 2017, et qui fonctionne bien !