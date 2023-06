Bonne nouvelle à Péruwelz: Élodie Passel et son fils de 4 ans, Pierre, ont été retrouvés sains et saufs!

L’inquiétude était énorme depuis ce mardi matin dans les rues de Péruwelz. En effet, alors que la cité des Sources dormait paisiblement, nous apprenions la disparition d’Élodie Passel, 40 ans, en compagnie de son fils, Pierre, âgé de quatre ans à peine.

Depuis ce lundi 16h40, la mère de famille n’avait plus donné aucune nouvelle à personne. Quelques heures plus tard, le bourgmestre, Vincent Palermo, nous expliquait qu’il n’avait, de son côté, pas plus d’informations : « Je sais que l’enquête est en cours et que l’enquête avance. Il y a des pistes mais je ne peux pas en dire plus. J’espère en tout cas que les choses vont vite rentrer dans l’ordre et que tout le monde sortira indemne de cette histoire. Élodie est quelqu’un de très connu et très apprécié au sein de la commune. Elle fait partie de la vie associative ».