La Kia Picanto prend un gros coup de jeune

Non, même si de plus en plus de constructeurs désertent cette catégorie peu rentable en raison des investissements exigés par l’électrification, toutes les petites voitures abordables n’ont pas disparu. Comme sa cousine Hyundai i10, la Kia Picanto tient bon la barre, et n’a manifestement aucune envie de jouer la discrétion. En témoigne le nouveau look que lui ont offert les designers.

EV9

Comme on peut le voir, la face avant est assez radicalement transformée, grâce au nouveau langage de design qu’on a déjà pu apprécier sur l’imminent SUV électrique EV9. Capot assez lisse, phares verticaux au dessin très « technique », auxquels s’ajoutent ici une partie basse un brin agressive. A l’arrière, on observe de tout nouveaux blocs optiques, prolongés par un bandeau LED qui traverse presque le hayon de part en part. Franchement, cette petite Kia a de l’allure. La modernisation ne s’arrête pas là, puisque les images montrent aussi un nouveau combiné d’instruments numérique. Sera-t-il livré en série ou seulement sur une finition haut de gamme ? Il faudra attendre la présentation officielle fin juin pour la confirmation, et aussi pour savoir si Kia modifie le catalogue mécanique, actuellement composé de deux moteurs essence 69 et 100 ch.