Une nouvelle ambulance haute technologie utilisée à l’UZ Brussel

L’ambulance accompagnera les patients entre l’UZ Brussel et les autres hôpitaux belges à l’aide d’une équipe de transport spécialisée composée de médecins, d’infirmiers et d’ambulanciers, avec le soutien d’un médecin spécialiste (à distance ou non). A bord, ils peuvent utiliser des outils de haute technologie et la télémédecine. L’ambulance modulaire peut également être adaptée aux besoins spécifiques des patients de 300g (comme un bébé prématuré) à 300kg.

«Un transport interhospitalier de qualité, efficace et innovant au service de nos patients est le résultat de notre expertise existante et de notre engagement continu dans la formation spécialisée en médecine d’urgence à la VUB, et ce en collaboration avec l’industrie», explique Ives Hubloue, professeur de médecine d’urgence à la VUB et chef du service des Urgences de l’UZ Brussel. «Cela s’inscrit dans notre politique d’offrir à la fois d’excellents soins de base et de continuer à innover et à déployer de nouvelles ressources de haute technologie.»