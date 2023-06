Lexus LBX : conquête par le bas

Le Lexus LBX est un tout nouveau crossover hybride – évidemment – qui emmène la marque sur de nouveaux territoires. Car sous cette carrosserie (dont le design est à notre avis un peu timide, surtout comparé à l’habitude en général extravertie des Lexus), se cache la base technique d’une… Toyota Yaris Cross. Avec une longueur de 4.190 mm, le LBX est 30 cm plus court que le UX, qui était jusque-là ce que Lexus avait produit de plus compact. Voici donc que le constructeur se lance dans le crossover urbain, alors même qu’Audi s’apprête à le quitter, puisque le Q2 ne sera pas remplacé.

Premium

A en juger par les images, l’habitacle sera effectivement digne de Lexus, avec des habillages en cuir jusque sur le tableau de bord, un bel écran multimédia de près de 10’’, et un système audio Mark Levinson à 13 haut-parleurs. On n’a par ailleurs aucune raison de douter que la qualité de finition sera aussi irréprochable que dans les autres produits de la marque. Enfin, la mécanique est, comme nous le disions, identique à celle de la Yaris Cross. Il y aura donc un moteur essence 1.5 litre, couplé à deux ou trois moteurs électriques selon qu’on opte pour une version 2 ou 4 roues motrices. Mais pour ne pas flouer les clients haut de gamme, le système développera ici 137 ch et 185 Nm, soit 20 ch et 65 Nm de plus que dans la Yaris. Lancement prévu avant la fin de l’année.