Citroën AMI For All, la mobilité au sens large

C’est au salon Autonomic de Paris, dédié à la prise en charge des PMR (personnes à mobilité réduite), que Citroën présente ce concept de l’AMI, réalisée en collaboration avec la société PIMAS, spécialisée dans la transformation de véhicules pour les personnes atteintes d’un handicap moteur. Mieux : ce n’est pas une, mais deux solutions qui ont été dévoilées.

Une seule place

La première idée est assez élémentaire. Dans le cas ou la personne handicapée est simple passager, l’AMI est équipée sur la face arrière d’un système comparable à un simple porte-vélo, ou on accroche un fauteuil roulant le temps du trajet en voiture. La solution la plus aboutie est en revanche destinée aux personnes handicapées qui prennent le volant. Outre les commandes adaptées, la Citroën AMI est, comme la version Cargo, débarrassée de la place passager, où est aménagé un système de rangement du fauteuil. Le constructeur n’annonce aucun plan concret de commercialisation, mais dit que la chose est possible si l’intérêt du public est suffisant. Bien entendu, la transformation serait aussi possible pour l’Opel Rocks-e et la future Fiat Topolino. On souhaite que ça aboutisse, car ce serait une solution de mobilité vraiment abordable, pour les PMR à partir de 16 ans.