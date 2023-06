La police de Namur saisit deux véhicules impliqués dans un rodéo urbain

Le retour des beaux jours rime avec la résurgence d’un phénomène dérangeant à Namur et ailleurs, à savoir les rodéos urbains, drifts et autres concours de vitesse sur la voie publique. « Ce type de comportement représente un réel danger pour les autres usagers de la route et une véritable source de nuisance sociale », pointent, dans un communiqué, Maxime Prévot, bourgmestre de la Ville de Namur, et Olivier Libois, chef de corps de la zone de police Namur Capitale.

Les services de la ZP Namur effectuent des contrôles inopinés ou planifiés, tant dans le centre-ville que dans les divers endroits, quartiers ou parkings identifiés comme potentiellement problématiques.